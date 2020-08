Catalunya notifica 974 positius per Covid i 3 morts les últimes 24 hores

EFE

13.08.2020 | 11:05

Catalunya ha notificat les últimes 24 hores 974 nous positius per coronavirus i tres morts, de manera que el total de contagis des de l'inici de la pandèmia és de 109.872, segons indiquen les dades del Departament de salut actualitzades diàriament a la pàgina web dadescovid.cat.

Dilluns i dimarts es van notificar 863 i 830 positius, respectivament, mentre que ahir dimecres els casos reportats van baixar fins als 548, de manera que la xifra d'aquest matí és ostensiblement superior a les immediatament anteriors.

No obstant això, tal com va apuntar el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, que es notifiquin més positius no vol dir que l'evolució de la corba de contagis vagi a pitjor. El mateix Argimon va fer públic dimarts que s'havien detectat, entre d'altres, 202 positius mitjançant cribratges massius a Granollers, Sabadell, Terrassa i Ripollet, els quals, si no hagués estat per aquest mètode "proactiu", no haurien aflorat, atès que molts d'ells són asimptomàtics.

El nombre total de morts per aquesta malaltia a Catalunya se situa així a dia d'avui en 12.840, de les quals 7.050 s'han produït en un hospital o centre sociosanitari, 4.121 en residències, 815 en domicili i 854 no han estat classificades per falta de informació.

El Departament de Salut informa que ahir dimecres hi havia 581 pacients ingressats en hospitals a causa de la Covid-19, set més que dimarts, dels quals 119 es trobaven a les unitats de cures intensives (UCI), el mateix nombre que el dia anterior.