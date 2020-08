Montserrat recupera el funicular de la Santa Cova

EFE

12.08.2020 | 12:31

El funicular de la Santa Cova de Montserrat es tornarà a posar en marxa el proper dilluns 17 d'agost després de més de dos anys tancat per tasques de renovació. Coincidint amb la represa del servei d'aquest funicular que connecta el Monestir de Montserrat amb el camí de la Santa Cova, també s'obrirà el nou mirador de Sant Joan, situat a 1.000 metres d'altura, i el centre d'interpretació del Geoparc de la Catalunya central i del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat.

El funicular de la Santa Cova va suspendre el seu servei al gener de 2018 per a la realització de treballs de millora i la previsió inicial, truncada per la pandèmia, era que tornés a estar en marxa per Setmana Santa de 2020. L'actuació, que ha suposat una inversió total de 2,3 milions d'euros, ha consistit en canviar els bastidors dels cotxes, renovar íntegrament la via, substituir el cable tractor i millorar alguns trams del recorregut.

Amb el funicular de la Santa Cova en marxa, l'explotació turística Cremallera i Funiculars de Montserrat torna a oferir el 100% dels seus actius als visitants.