CCOO denuncia falta d'agents de Mossos davant el "repunt" de delinqüència

CCOO ha denunciat a més algunes "situacions límit" per falta de neteja en els calabossos, on s'han localitzat xinxes que han causat picades i al·lèrgies a alguns agents

CCOO ha denunciat a més algunes "situacions límit" per falta de neteja en els calabossos, on s'han localitzat xinxes que han causat picades i al·lèrgies a alguns agents

11.08.2020 | 13:23

El sector de Mossos d'Esquadra del sindicat CCOO ha denunciat falta d'agents per fer front al "repunt" de delinqüència detectat aquest estiu, especialment a Barcelona, on no només s'han incrementat els fets delictius, sinó que també són més violents.

En un comunicat, CCOO adverteix que la plantilla de la policia autonòmica s'ha reduït a l'estiu fins a "uns mínims insostenibles", de manera que no es pot garantir la seguretat ciutadana a Catalunya i està en perill la integritat dels agents.

Segons el sindicat, la situació aquest any és pitjor que la d'estius anteriors, ja que s'ha detectat un "repunt" de la delinqüència a Barcelona i la seva àrea metropolitana, sobretot a les tardes i les nits.

En alguns districtes de la capital catalana, afegeix el comunicat, només hi ha una dotació disponible per a la seguretat ciutadana i, quan han de dur a terme un servei de risc, no poden comptar amb el suport d'altres patrulles per la manca de personal.

També les sales de comunicació dels Mossos d'Esquadra pateixen d'aquesta insuficiència d'efectius, de manera que "no arriben a assistir als serveis que no siguin molt greus", segons el sindicat.

CCOO ha denunciat a més algunes "situacions límit" per falta de neteja en els calabossos, on s'han localitzat xinxes que han causat picades i al·lèrgies a alguns agents, o les mantes són utilitzades per successius detinguts sense haver estat desinfectades ni rentades.