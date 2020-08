Barcelona instal·larà càmeres de control d'accés a 43 mercats municipals

EFE

11.08.2020 | 12:00

L'Ajuntament de Barcelona instal·larà 260 càmeres i 125 pantalles de seguiment en els 43 mercats municipals per supervisar el seu aforament en temps real i evitar així les aglomeracions dins dels establiments. Segons informa el consistori avui dimarts, aquestes càmeres s'ubicaran als accessos als mercats i comptaran el nombre de persones que entren i surten des d'un pla vertical, sense la possibilitat de veure les seves cares, el que permetrà el control de l'aforament total, parcial i per zones, sense posar en risc la privacitat dels clients.

A través d'un sistema de colors semblant al d'un semàfor -verd quan es pugui accedir i vermell quan s'arribi al límit de l'aforament-, es controlarà l'accés als mercats municipals de la ciutat, una mesura que s'afegeix a les implementades des el mes de març, ja que els mercats són serveis essencials, de manera que no van tancar durant el confinament, com la venda en línia o el repartiment a domicili.

A més, des de l'Ajuntament, juntament amb els comerços, es va consensuar ja al març un decàleg de bones pràctiques destinat a la ciutadania per prevenir els contagis, del qual s'han beneficiat les 38.000 persones que han anat a comprar cada dia de mitjana als 39 mercats alimentaris de la ciutat.

Les dades obtingudes serviran per evitar les aglomeracions i, després de la seva anàlisi, es podrà saber realment l'afluència de clients en cada moment i mercat, per després poder prendre decisions més encertades i concretes per millorar el servei als clients.