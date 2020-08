Arriba el robot cambrer, cuiner o assistent per a bars i restaurants

10.08.2020 | 13:04

L'hostaleria és un dels sectors més importants a Espanya i un dels que s'ha vist més afectat per la crisi del coronavirus. La pandèmia ha obligat a establir una sèrie de protocols en bars i restaurants per a disminuir el risc de contagi i dins d'aquest marc i de la col·laboració entre robòtica i restauració, sorgeix ara "el primer robot per a hostaleria del mercat espanyol".

Segons expliquen els impulsors del projecte, l'empresa d'enginyeria robòtica BR5 i la companyia de distribució i renting RentingTec, es tracta de nous androides que poden servir fins a sis unitats de cervesa a la vegada o 1.000 cerveses l'hora, sota l'ordre del personal responsable. A més, són capaços de realitzar tasques repetitives i bàsiques i fins i tot cuinar, però sempre com a ajudants dels humans, o al menys de moment.

El temps dirà si aquest robot comença a guanyant terreny i si serà una amenaça o una ajuda per a cambrers i cuiners.