El Parlament suprimeix punts controvertits de les resolucions sobre el rei

10.08.2020 | 13:23

El Parlament ha publicat aquest dilluns en el seu butlletí oficial les resolucions aprovades divendres passat al ple sobre la monarquia, suprimint els punts controvertits que els lletrats havien advertit que no es publicarien perquè podien contravenir les advertències del Tribunal Constitucional.

Queda fora, per exemple, la reprovació al rei Felip VI o el fragment en què es denuncia la "monarquia delinqüent", si bé el text manté que el Parlament declara que "Catalunya és republicana i, per tant, no reconeix ni vol tenir rei".

Al final del text publicat al Butlletí Oficial de Parlament s'adjunta una nota del secretari general de la cambra catalana, Xavier Muro, en què esgrimeix el seu "deure" d'"impedir o paralitzar qualsevol actuació jurídica o material que pugui suposar l'incompliment" de les decisions del Constitucional i explica que han quedat exclosos de la publicació dels punts controvertits