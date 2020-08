Iceta creu que el Govern central hauria de pactar amb ERC

EFE

10.08.2020 | 12:30

El primer secretari de PSC, Miquel Iceta, s'ha mostrat partidari aquest diumenge que el Govern de PSOE-UP torni a pactar els suports que necessita amb ERC i els altres partits que van facilitar la investidura. En una entrevista realitzada aquesta nit per TV3, el líder dels socialistes catalans ha volgut deixar clar que ell és partidari que el Govern torni a recuperar les aliances inicials.

Sobre l'acostament del PSOE a Ciutadans (Cs), Miquel Iceta s'ha desmarcat de la mateixa al afirmar que ell és partidari "de mantenir els suports que hi va haver a la investidura, i si és possible, ampliar-los". És més, ha afirmat, ell no veu "motius" perquè el PSOE no torni a buscar "el suport d'ERC", encara que ha dit "no haver entès encara" perquè ERC no va acceptar votar favorablement les últimes pròrrogues de l'estat d'alarma per la Covid-19.

Ha reconegut, en tot cas, que no ajuda a restablir el suport d'ERC que la fiscalia estigui demanant la revocació del tercer grau penitenciari dels presos independentistes, però Iceta ha demanat tenir present que els fiscals actuen pel seu compte, i que "no té sentit" pensar que el PSOE "pugui tenir interès en fustigar ERC".