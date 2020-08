Madrid diu que "hi ha voluntat i consens" per prolongar els ERTO

09.08.2020 | 13:38

La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha assegurat aquest diumenge que "hi ha voluntat i consens" tant per part dels agents socials com del Govern central per prolongar els Expedients de Regulació Temporal d' ocupació (ERTO) més enllà del 30 de setembre.

En una entrevista publicada a El Periódico, ha explicat que serà en el marc de el diàleg social on es posi data a aquesta pròrroga.

La ministra ha assegurat que el turisme "s'està recuperant de forma lenta", però ha dit que, tot i que estan controlant els rebrots, aquests resten confiança al consumidor.

Ha reconegut així mateix que "serà un any dolent" després que el primer país emissor, el Regne Unit, hagi imposat una quarantena els viatgers que vénen d'Espanya o les recomanacions de diversos països de no viatjar al nostre.

Segons Maroto, el turisme va ser un dels sectors que més ajudes tindrà del pla d'inversions i reformes i ha explicat que hi haurà dos plans específics per a les illes Canàries i Balears i un pla d'inversions generals amb què aguantar l'impacte de la Covid-19 i abordar les grans transformacions del sector.

Sobre els 7.500 milions d'euros que va sol·licitar per al sector turístic català la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, Maroto ha apuntat que el fons de recuperació europeu es distribuirà en funció de projectes, no del pes de la població ni del PIB de la comunitat, i que, fins i tot, hi haurà projectes de diferents autonomies.

Marató també ha explicat que, en l'actualitat, es fabriquen a Espanya 110 milions de màscares al mes i abans de la pandèmia se'n produïen menys de 100.000.

Sobre els tancaments de Nissan i Aldecoa, la ministra ha explicat que són empreses que no han sabut fer un salt qualitatiu, canviar el model i apostar per productes nous i processos innovadors.

Ha afirmat que tenen projectes per reindustrialitzar Nissan, "estem avançant", ha afegit, tot i que no ha volgut donar més detalls per no generar "falses expectatives".

La ministra considera que el compromís assumit per l'empresa de no tancar fins a finals del 2021 és un "exercici de responsabilitat, però és la seva obligació per buscar projectes de reindustrialització a les plantes"