La Grossa se sortejarà setmanalment cada divendres a partir de l'11 de setembre, la data triada per Loteries de Catalunya per presentar aquesta nova modalitat de sorteig, que es dirà "La Grossa dels divendres".

Fonts de la Generalitat han assegurat a Efe que després de consolidar aquesta marca tant al Nadal, principalment, com en sortejos extraordinaris al llarg de l'any, han decidit que aquesta modalitat de loteria tingui també un sorteig setmanal.

I és que la Generalitat està convençuda que aquest sorteig setmanal té potencial d'arrelar, tot i la competència dels sortejos de l'ONCE i de Loteries i Apostes de l'Estat.

Aquestes fonts han precisat que el primer sorteig de "La Grossa dels Divendres" serà també de caràcter extraordinari, encoincidir amb la Diada, i que repartirà un premi així mateix extraordinari, encara que no han precisat la quantia ni el preu de venda dels bitllets.

La idea és celebrar uns 52 sortejos d'aquesta modalitat de la Grossa l'any, els bitllets es vendran als 2.000 establiments de Catalunya que tenen terminals de Loteries de Catalunya i també per Internet.

Quant a les seves característiques, han de ser similars a les de la Grossa de Cap d'Any i la de Sant Jordi. Per emportar-se el primer premi serà necessari encertar les cinc xifres del número agraciat, tot i que també hi haurà altres premis de menor import per coincidències amb les últimes xifres i tres tipus de reintegraments.

La Grossa es va estrenar el 2013 amb Elsa Artadi com a directora general de Tributs i Jocs de la Generalitat, i poc a poc ha anat fent-se un lloc en el mercat, primer al Nadal, com a alternativa o complement a la grossa de la Loteria Nacional, i després amb sortejos extraordinaris en altres dates assenyalades de l'any.

L'any passat Loteries de Catalunya va sumar unes vendes per valor de 76,8 milions d'euros, un 4% més que el 2018, i la Grossa i les seves diferents modalitats van suposar un 51% del total.

No obstant això, la resta de loteries (La 6/49, El Trio, L'Express i El Rasca Ràpid, entre d'altres) encara tenen un important pes, en suposar el 49% restant.

Un cop descomptats els premis i les despeses de distribució i gestió dels jocs, Loteries de Catalunya va sumar l'any passat uns guanys de 7,9 milions, que es destinaran a les persones afectades per la Covid-19.

Com en molts altres sectors econòmics, la crisi del coronavirus ha condicionat l'activitat de Loteries de Catalunya aquest any, perquè els punts de venda van estar tancats dos mesos i mig, i això ha fet que les vendes estiguin actualment un 13% per sota de 2019, si bé l'estrena de La Grossa dels Divendres pot donar una empenta a les vendes l'últim trimestre de l'any.

D'altra banda, Loteries de Catalunya treballa en la renovació de la seva estructura de jocs i en aquesta línia està tramitant una modificació del catàleg de jocs de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes per poder crear una "loteria col·lectiva" a Catalunya.

Es tractaria d'una modalitat de joc en què un usuari pot jugar dos números, un individual, amb un premi fix per a ell en cas d'encertar, i un altre col·lectiu, és a dir, compartit amb més persones, en el qual optaria a repartir-se el pot en joc amb més encertants.

No obstant això, es tracta d'un projecte encara en desenvolupament, que si tot va bé podria veure la llum la segona meitat de 2021, apunten aquestes fonts.