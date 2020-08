Catalunya notifica 1.091 positius per Covid i 7 morts les últimes 24 hores

El total de persones mortes per aquesta malaltia a Catalunya arriba a les 12.822,

El total de persones mortes per aquesta malaltia a Catalunya arriba a les 12.822,

09.08.2020 | 13:55

Catalunya ha notificat les últimes 24 hores 1.091 nous positius per coronavirus i set morts, de manera que el total de contagis des de l'inici de la pandèmia és de 106.657, segons dades facilitades pel Departament de Salut a través de la seva pàgina web dadescovid.cat.

El total de persones mortes per aquesta malaltia a Catalunya arriba a les 12.822, de les quals 7.038 han mort en un hospital o centre sociosanitari, 4.120 en residències, 814 en domicili i 850 no han estat classificades per falta d'informació.

Les dades apunten que aquest dissabte hi havia 564 pacients ingressats, 20 més que el dia anterior, i es comptabilitzen dues persones més en les unitats de cures intensives (UCI), en passar de 108 a 110.