Recurs de la patronal contra la pròrroga del tancament de discoteques

La crisi del coronavirus

07.08.2020 | 12:28

La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha presentat aquest matí un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia contra la resolució de la Generalitat de prorrogar el tancament de discoteques quinze dies més des de diumenge, data en la que finalitzava la prohibició. Aquesta és la cinquena vegada consecutiva que la Generalitat aprova una decisió que afecta al sector de l'oci nocturn sense ni tan sols escoltar-lo diu la patronal del sector de l'oci. Fecasarm sol·licita la suspensió de la vigència de la resolució mitjançant la petició de mesures cautelars urgents.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica aquest divendres una resolució de el Departament de Salut per la qual es prorroga el tancament dels locals i discoteques quinze dies més per contenir l'expansió de la pandèmia causada per la Covid-19.En la Resolució SLT/2024/2020 s'indica que les mesures especials en matèria de salut pública en l'àmbit de les activitats d'oci afecten els locals i establiments que disposin de llicència per oferir discoteca, sala de ball i sala de festes amb espectacle. També se suspenen quinze dies més les activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments esmentats anteriorment.