Catalunya notifica 865 positius en coronavirus i 11 morts últimes hores

El total de persones mortes per aquesta malaltia és de 12.802 a Catalunya

El total de persones mortes per aquesta malaltia és de 12.802 a Catalunya

La crisi del coronavirus

06.08.2020 | 12:45

Catalunya ha notificat a les últimes 24 hores 865 persones que han donat positiu en coronavirus i 11 morts, de manera que el total de contagis des de l'inici de la pandèmia és de 103.110 persones, segons dades facilitades pel Departament de Salut a través de la pàgina web dadescovid.cat.

El total de persones mortes per aquesta malaltia és de 12.802 a Catalunya, dels quals 7.022 (+ 8 pel que fa a ahir) han mort en un hospital o centre sociosanitari, 4.119 (els mateixos que ahir) en una residència geriàtrica, 814 en un domicili (també els mateixos que el dia anterior) i 847 (+ 7) no han estat classificats per falta d'informació.

Les dades de persones ingressades indiquen que aquest dijous hi ha un total de 576 ingressats, 31 menys que ahir.

També han baixat lleugerament les persones que estaven en les unitats de cures intensives (UCI), que han passat de 111 a 108