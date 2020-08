Catalunya notifica 955 positius en coronavirus i 10 morts les últimes hores

La crisi del coronavirus

EFE

05.08.2020 | 10:46

Catalunya ha notificat les últimes 24 hores 955 positius de coronavirus i 10 morts, de manera que el total de contagis des de l'inici de la pandèmia és de 102.245 persones, segons dades facilitades pel Departament de Salut a través de la pàgina web dadescovid.cat.

El total de persones mortes per aquesta malaltia són ja 12.791 a Catalunya, de les quals 7.014 (+ 6 respecte a ahir) han mort en un hospital o centre sociosanitari, 4.119 (els mateixos que ahir) en una residència geriàtrica, 814 en un domicili i 840 (+ 4) no han estat classificats per falta d'informació.

Les dades de persones ingressades indiquen que aquest dimecres hi ha un total de 607 ingressats, 25 menys que ahir dimarts. Per contra, han augmentat lleugerament les persones que eren a les unitats de cures intensives (UCI), que han passat de 108 a 111 (+ 3).

Des del dia 12 de juliol fins a l'1 d'agost han mort a Catalunya 147 persones per COVID-19, segons la mateixa font. Entre els dies 12 i 18 de juliol van morir vint persones, del 19 al 25 van morir-ne 52, i del 26 de juliol a l'1 d'agost un total de 75, en una evolució clarament a l'alça.