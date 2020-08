Torra: l'evolució de pandèmia és "prudentment positiva" però segueix "difícil"

La crisi del coronavirus

04.08.2020 | 13:52

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat que l'evolució de la pandèmia a Catalunya segueix una tendència "prudentment positiva" tot i que la conjuntura continua "difícil", pel que ha demanat a la ciutadania "màxima prudència" per no "perdre" el que s'ha guanyat.

El president s'ha expressat en aquests termes durant la roda de premsa posterior a la reunió setmanal del Govern, l'última abans de l'aturada d'estiu, en què ha asseverat que actualment les ràtios de contagis de Covid-19 demostren "clarament" una "millora".

"Tenim ara la ràtio de reproducció (del virus) a 1 o menys però en altres zones a 1,2 o 1,3. Per això creiem que, en aquest moment, hem de seguir apel·lant a la conscienciació de la ciutadania", ha detallat abans d'exigir als catalans "màxima prudència" per evitar que aquestes xifres es disparin.

Torra ha destacat també que les mesures que s'estan aplicant per contenir el contagi de la pandèmia "estan donant resultats positius", però ha reconegut que l'emergència sanitària continua sent "complicada".

Ha recordat a més que la taxa de contagis setmanal a Catalunya ha passat de 83,93 casos per cada 100.000 habitants a 77,7, amb un descens de la velocitat de reproducció i una disminució de el risc de rebrot que indiquen, ha dit, un ritme d'alentiment dels contactes.

Tal com ha assenyalat, això es deu al fet que algunes zones del territori com Lleida, epicentre d'un dels majors rebrots de coronavirus de les últimes setmanes, presenta una "clara millora", així com Barcelona ciutat i alguns barris de Baix Llobregat, tot al fet que en algunes comarques de Vallès, per contra, ha augmentat el risc de contagi.