El rei emèrit Joan Carles I anuncia que es trasllada a viure fora d'Espanya

03.08.2020 | 18:52

El rei emèrit Joan Carles I de Borbó ha comunicat al seu fill, Felip VI la seva "meditada decisió" de traslladar-se a viure fora d'Espanya davant de la repercussió pública de "certs esdeveniments passats" de la seva vida privada, segons informa aquest dilluns el Palau de la Zarzuela. El comunicat explica que Joan Carles ha enviat avui dilluns al seu fill una carta en la qual li trasllada aquesta decisió, que assegura que adopta "amb profund sentiment, però amb gran serenor".

"He estat Rei d'Espanya durant gairebé 40 anys i durant tots ells sempre he volgut el millor per a Espanya i per a la Corona", assegura l'excap de l'Estat. Afegeix que pretén facilitar l'exercici de les funcions de Felip VI "des de la tranquil·litat i l'assossec que requereix la teva alta responsabilitat", assegura al seu fill. "El meu llegat i la meva pròpia dignitat com a persona així m'ho exigeixen" afegeix l'anterior monarca en la seva missiva. El comunicat de Zarzuela subratlla que el Rei Felip VI ha transmès al seu pare "el seu sentit respecte i agraïment davant de la seva decisió".

I continua el text: "El Rei vol emmarcar la importància històrica que representa el regnat del seu pare, com a llegat i obra política i institucional de servei a Espanya i a la democràcia; i al mateix temps vol reafirmar els principis i valors sobre els quals aquesta es basa, en el marc de la nostra Constitució i de la resta de l'ordenament jurídic".