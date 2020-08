Petits Camaleons se celebrarà el 3 i 4 d'octubre al Teatre-Auditori

Sant Cugat

03.08.2020 | 10:37

El festival de música per a nens i nenes Petits Camaleons se celebrarà enguany el 3 i 4 d'octubre al Teatre-Auditori Sant Cugat. "Hem treballat per adaptar el festival a la nova situació i seguir apropant la bona música a les famílies de forma 100% segura", assegura l'equip del festival.

Així, Petits Camaleons ha reduït el nombre d'activitats, d'artistes i l'aforament per poder garantir totes les mesures de seguretat vigents.

El festival se celebrarà a l'escenari del Teatre-Auditori de Sant Cugat, per on passaran un total de 8 grups diferents durant el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre, en dues franges horàries de matí i tarda. Els concerts seran d'1 hora de durada amb una pausa de 30 minuts entre espectacles.

Dissabte al matí els assistents podran escoltar Els Amics de les Arts, i Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic; i a la tarda, Doctor Prats i The Penguins i Reggae per xics. Diumenge al matí serà el torn de Blaumut i Suu; i a la tarda actuaran Dàmaris Gelabert i Xiula.

Les entrades es poden adquirir en paquets de dos concerts a www.tasantcugat.cat o www.petitscamaleons.com de manera limitada per assegurar l'aforament reduït i el distanciament entre butaques.