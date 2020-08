L'Ajuntament prohibeix el bany a la riera i als gorgs del municipi

Rellinars

L. M.

31.07.2020 | 21:01

Les Fonts de Rellinars segueixen rajant amb ganes i la riera i els gorgs són plens d'aigua. Ja fa setmanes que veïns del mateix municipi però també molts terrassencs i ciutadans d'altres pobles i ciutats més o menys propers a Rellinars en gaudeixen. Alguns rellinassencs ja fa temps que alertaven de la gran afluència de gent a la zona i de les deixalles que alguns hi deixaven.

Fins ara la covid-19 no havia impedit banyar-s'hi als qui es volien refrescar a l'estiu però a causa de la massificació de les darreres setmanes i la situació generada per la pandèmia, l'Ajuntament ha decidit prohibir el bany a la riera i els gorgs al terme de Rellinars, així com prohibir el pas als vehicles (excepte els autoritzats) als camins de les Fonts i Carlets.

El brot de pandèmia produïda per l'expansió de la covid-19 arreu del món ha provocat que enguany, tant l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), com la Secretaria d'Agenda Urbana i Territori (SALUT), hagin previst implementar mesures i recomanacions addicionals a través d'un Protocol de mesures addicionals i preventives motivades per la covid-19 per a la gestió de les aigües de bany, zones on es practica el bany, i serveis associats per tal de vetllar per la qualitat, seguretat i salubritat de les aigües de bany i, alhora, aportar també recomanacions i suggeriments per a la gestió dels serveis i l'espai físic a les platges (àmbit de competència municipal), i les zones on ocasionalment es practica el bany sense estar classificades com a aigües de bany (petits rius, gorgs, etc.).

Una part del protocol està destinada a criteris i recomanacions de gestió dels espais d'aigües interiors on es practica el bany (tot i que no són considerades aigües de bany). Es tracta de trams de rius, gorgs, etc., on puntualment s'aglutinen banyistes, però ni tenen una clara promoció del bany, ni es fa un control rutinari de la qualitat microbiològica de l'aigua.

En aquest cas la recomanació que es fa als ajuntaments és que cal tenir present que en alguns llocs l'accés per un corriol estret fa impossible complir amb la distància de seguretat que cal mantenir com a mesura de prevenció de la covid-19, o bé tampoc es pot complir a la zona de bany, per tractar-se d'espais petits.

riscos

En aquests casos, aquest any, l'ajuntament pot prohibir el bany pel risc de coronavirus. Aquests riscos i possibilitat de tancament s'han de tenir en compte sobretot en les zones on habitualment ja existeixen altres riscos intrínsecs com són les que presenten pistes forestals d'accés en molt mal estat, manca d'eixamplaments per facilitar l'aparcament de vehicles amb el consegüent bloqueig de la pista forestal (dificultat d'evacuació en cas d'incendi forestal) o zones amb l'accés a la zona de bany a través de penya-segats que representen un important risc de caiguda.

En aquest sentit, l'Ajuntament de Rellinars ha decidit prohibir el bany a la Riera de Rellinars, "atès el risc de contagi que suposa la malaltia de la covid-19, en el tram que passa per aquest municipi durant l'any 2020". A més, tampoc es permet el pas als vehicles als camins de Les Fonts i Carlets.

"A causa de la situació sanitària i climàtica que vivim ens veiem obligats a disposar d'aquestes mesures per tal de garantir la seguretat de tota la població", diuen des de l'Ajuntament de Rellinars, que destaca que l'incompliment d'aquest Decret d'Alcaldia pot comportar sancions.