Nogueras deixa la vicepresidència del PDeCAT per discrepàncies amb Bonvehí

EFE

31.07.2020 | 10:38

La diputada de JxCat al Congrés Miriam Nogueras, afí a l'expresident català Carles Puigdemont, ha deixat el càrrec de vicepresidenta del PDeCAT per discrepàncies amb la direcció de David Bonvehí, en un moment en què s'estan ultimant les candidatures per a l'executiva de JxCat.

Segons fonts del PDeCAT, Nogueras, principal representant del sector crític dins de l'executiva del Partit Demòcrata, ha comunicat aquest matí a la direcció de la formació hereva de CDC que deixava el càrrec de vicepresidenta.

Just el dia després del consell nacional en què Bonvehí no es va moure de la seva posició de mantenir viu el projecte del PDeCAT i va defensar que havia de concórrer a les eleccions catalanes amb la fórmula que sigui, en contraposició amb la via que defensa Nogueras, que és que hi hagi un únic partit, JxCat.

El Partit Demòcrata s'enfronta en els propers dies al repte de mantenir la militància en ple procés congressual per donar estructura de partit al ja existent espai polític de JxCat, al qual cada dia es van sumant persones.