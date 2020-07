L'Ajuntament de Sant Cugat es presenta com a acusació particular en el cas del 3%

Sant Cugat

31.07.2020 | 18:37

L'equip de govern ha decidit que l'Ajuntament de Sant Cugat es presenti com a acusació particular pel cas del 3% de presumpta corrupció política que afecta l'antiga Convergència (CDC), el PDeCAT i diversos representants d'aquestes formacions. Aquesta decisió s'ha pres després de fer-se pública la interlocutòria dictada pel Jutjat Central d'Instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, on s'acusa aquestes formacions del cobrament del 3% a canvi d'adjudicacions públiques a Catalunya. El jutge instructor, José de la Mata, veu indicis d'organització criminal, frau, suborn, tràfic d'influències i blanqueig. En aquesta interlocutòria queda patent que, de ser certs els fets, l'Ajuntament té la condició de perjudicat, com per exemple en el cas de la construcció d'un edifici de promoció municipal a la plaça dels Rabassaires.

Mireia Ingla, alcaldessa de Sant Cugat, assenyala al respecte: "Estem cansats i tristos de veure el nom de Sant Cugat lligat a casos de presumpta corrupció i mala praxis. No oblidem que portem un any entregant periòdicament documentació a la Fiscalia. Després de la sentència del Cas Palau, que condemna Convergència per corrupció i en què es conclou que la ciutadania de Sant Cugat va pagar per adjudicacions i obres un sobrecost que es va embutxacar aquest partit polític, és el moment de fer alguna cosa. Crec que la manera més honesta i contundent de defensar els interessos de la ciutat i la seva gent és que la nostra institució comparegui en aquest procediment judicial".