Celaá assegura que la presencialitat serà el "concepte general" del pròxim curs

La crisi del coronavirus

EFE

31.07.2020 | 10:43

La ministra d'Educació i Formació Professional, Isabel Celaá, ha assegurat aquest divendres que la presencialitat serà el "concepte general" del pròxim curs, que el Govern espanyol vol que sigui "el més normal possible" a pesar que començarà "en plena pandèmia" de coronavirus.

"La presencialitat serà el concepte general, la presencialitat és un objectiu irrenunciable perquè l'escola ho és", ha sostingut en una entrevista a Antena 3 Celaá, que ha precisat que les mesures establertes per Govern central i comunitats autònomes per al pròxim curs són temporals però requereixen un compliment absolut. La titular d'Educació ha explicat que les comunitats autònomes preparen amb els centres educatius el pla d'inici de curs, en el qual les mesures higienicosanitàries seran essencials: distància i rentat de mans.

"La distància de 1,5 metres està legislada, és llei", ha precisat i ha incidit en què existeixen fórmules de "bombolles o mòduls" per a treballar a Infantil i Primària que consisteixen en el fet que bombolles tancades d'alumnes s'interrelacionin entre si "a manera de família", però no amb uns altres.

Celaá ha insistit que són les comunitats autònomes les que han de traçar aquesta tornada al col·legi i ha recordat que el Govern espanyol ha destinat 2.000 milions d'euros per a l'Eduació que haurien de servir per a augmentar els recursos humans educatius i per a disposar d'espais que permetin mantenir la distància de seguretat, si bé la ministra espera que les autonomies tinguin "mirada llarga" i utilitzin aquesta suma com a inversió.A més ha manifestat que les administracions públiques disposen d'espais que podrien utilitzar-se amb finalitats educatius.