La nota mitjana de les PAU de juliol és un 6,6

28.07.2020 | 12:44

Un total de 39.110 estudiants es van presentar a les proves d'accés a la universitat (PAU), marcades enguany per l'afectació derivada per la situació d'emergència a causa de la Covid-19. D'aquestes, 30.838 han superat la PAU, el que representa el 94,48% del total (96,60% el 2019). Del total de presentats, 32.461 es van examinar de la fase general i 6.469 només de la fase específica. La nota mitjana global de les PAU (fase general) ha estat de 6,616, quasi exacte que l'any passat (6,615). Enguany la nota més alta és d'un 9,90 i ha estat compartida per cinc estudiants, un d'ells, Arnau Cadell, de Sant Cugat del Vallès. En aquesta edició hi ha 1.028 alumnes, 608 noies i 420 nois, que rebran la distinció que atorga el Govern de la Generalitat als estudiants amb una nota igual o superior a 9 en la fase general de la prova.