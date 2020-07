El CIMTI, Salut i Treball busquen idees per millorar el model assistencial

27.07.2020 | 12:31

El centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores a Catalunya (CIMTI) ha obert una convocatòria amb el suport dels departaments de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies per a projectes que busquin transformar i millorar el model assistencial sanitari i social en l'etapa post Covid-19. El CIMTI, com a instrument del sistema català de salut i social que treballa per a fer valdre les innovacions sanitàries i socials d'alt impacte i fer que arribin a la ciutadania, també ha elaborat un observatori on es recullen totes les iniciatives innovadores d'aquests àmbits per fer front a la pandèmia de la Covid-19 amb la col·laboració de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUas).