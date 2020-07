castellbisbal

Reforç del control d'aglomeracions a places i parcs

24.07.2020 | 20:14

L'Ajuntament de Castellbisbal ha emprès tot un seguit d'accions per vetllar pel compliment al municipi de les mesures de seguretat dictades per les autoritats sanitàries a fi d'evitar el contagi i la propagació de la Covid-19. En concret, l'equip de govern es mostra preocupat per les aglomeracions que es produeixen tant a...