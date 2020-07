Reunió d'alcaldes i alcaldesses amb responsable del Govern i Salut

La crisi del coronavirus

23.07.2020 | 14:04

Els membres del Consell d'Alcaldies del Vallès Occidental han mantingut avui una trobada amb el delegat territorial del govern a Barcelona, Juli Fernàndez i la gerent de la Regió Sanitària Metropolitana Nord, Anna Aran, per abordar la situació sanitària a la comarca i l'atenció primària als municipis. Durant la reunió, les alcaldies han demanat sobretot clarificació dels missatges que es donin i coordinació dels serveis per combatre la Covid-19 i s'han ofert a ajudar en tot el possible. Per la seva banda, Aran ha informat sobre els nous recursos que es posaran en marxa per detectar els rebrots i tallar la transmissió del contagi com més aviat millor. Així ha parlat de la figura dels gestors als centres de salut de primària, dels rastrejadors dedicats a la detecció i fer informes i dels agents cívics, que tenen com a missió fer pedagogia. La implantació de l'agent cívic es faria en conveni amb els ajuntaments de cada municipi, segons s'ha explicat. El president del Consell Comarcal, Ignasi Giménez, ha valorat la trobada d'intercanvi d'informació sobre la situació sanitària que diu que ens fa estar en "una calma tensa".