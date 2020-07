Trilla diu que el sistema de contenció de nous brots no està preparat

La crisi del coronavirus

16.07.2020 | 13:06

El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha assegurat que el sistema de contenció de brots del coronavirus "no està prou preparat per fer-los front" i ha demanat a la Generalitat "claredat i un bon lideratge".

En declaracions a Catalunya Ràdio, Trilla ha assenyalat que "potser no ens hem coordinat bé o les coses no s'han fet prou bé i el resultat no és l'òptim" i ha assegurat que la situació de tot el sistema de seguiment és "preocupant" i "cal apel·lar a un treball conjunt amb un bon lideratge".

Trilla ha assenyalat que "cal una figura, un equip petit amb algun liderat que sigui capaç de posar les coses en ordre i ajudar-nos a tots", amb els recursos necessaris i el suport de l'administració, "per muntar una bona resposta" i s'ha mostrat convençut que "òbviament, tots ho respectaríem".