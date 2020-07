La Pedrera reobre amb visites a espais fins ara tancats a el públic

16.07.2020 | 12:35

La Pedrera - Casa Milà ha reobert amb noves propostes de visites a nous espais de l'edifici de Gaudí que abans no es podien visitar, com la façana posterior que dóna al pati interior, la planta subterrània o un passadís de la primera planta. Aquestes noves visites estan pensades "perquè el públic barceloní i català redescobreixi l'obra mestra de Gaudí" i també inclouen novetats com un taller de "trencadís" o l'opció de prendre una copa de cava al terrat.

La directora general de la Fundació Catalunya la Pedrera, Marta Lacambra, ha declarat que, coincidint amb la reobertura, la fundació gestora de l'edifici ha decidit "innovar en la proposta de les visites a la Pedrera per fer-les més atractives per al públic local i amb plenes garanties de seguretat".

La visita en horari diürn permetrà conèixer espais com la planta subterrània, on Gaudí va situar les cotxeres, un dels primers garatges de Barcelona, així com la Sala Gaudí, amb la "espectacular solució d'enginyeria que suporta el pati de les flors".

A més, cada matí a les 11:00 hores se celebra "La Pedrera oculta", una visita guiada a aquests espais fins ara tancats al públic, com l'antic aparcament, la façana posterior o el passadís de la primera planta que ofereix una visió privilegiada del pati de les papallones.