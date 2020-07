Els residus de residències es volien abocar a Coll Cardús

A. L.

16.07.2020 | 09:11

El regidor de Veïns per Vacarisses (VxV), Pedro Serna, a l'oposició, va revelar que hi havia la intenció, el passat mes de març, quan va començar la crisi sanitària derivada de la pandèmia del coronavirus, de dipositar tots els residus provinents de les residències de gent gran a l'abocador de Coll Cardús, una decisió, però, que finalment no es va materialitzar. Explica Serna que el 26 de març al vespre el seu grup municipal va rebre un comunicat de l'Ajuntament en el qual es confirmava aquest extrem.

"Dir-vos -assenyala la nota- que per acord del Consorci de Residus i l'Agència Catalana de Residus, a partir de demà tots els residus provinents de residències de gent gran dels municipis consorciats es portaran directament a l'abocador de Coll Cardús. Les instruccions que tenen les residències és de no separar residus i, per tant, que tot vagi a la fracció resta en una sola brossa. Aquesta fracció no pot anar al CTR per tal d'evitar la manipulació de possibles residus contaminats pel coronavirus."

L'endemà, 27 de març, Serna va formular una queixa formal al director de l'Agència Catalana de Residus, Josep Maria Tost, rebutjant la proposta, No va rebre cap resposta, explica el líder de VxV, qui, no obstant això, va mostrar la seva satisfacció perquè finalment no es portés a terme l'abocament. Aquests residus de les residències finalment van ser incinerats, segons Serna.

Val a dir que el passat dimarts 30 de juny va finalitzar el servei especial de recollida de residus del Consorci per a la gestió de residus del Vallès Occidental, creat arran de l'estat d'alarma per la crisi del coronavirus.

Durant la vigència de l'esmentat servei van recollir-se fins a 313 tones de residus a un total de 77 residències ubicades a 16 municipis del Vallès Occidental, amb un cost de 150 mil euros.