El Segrià registra 280 nous positius, la xifra més alta des del tancament

Efe

10.07.2020 | 13:35

La comarca del Segrià ha registrat 280 nous positius de COVID-19 en les últimes 24 hores, la xifra més alta des que es va decretar el confinament perimetral dels 210 mil habitants dels 38 municipis d'aquesta zona.

Segons les dades difoses avui pel Departament de Salut, des de l'inici de la pandèmia, a la comarca del Segrià hi ha hagut 2.974 casos positius de coronavirus SARS-CoV-2, dels quals 137 han mort, l'últim d'ells el passat dimarts, el primer des del passat 22 de juny.

L'epidèmia de COVID-19 ha causat ja 12.607 morts a Catalunya, entre els casos confirmats i els sospitosos, una més de les notificades per les funeràries ahir, de les quals 6.896 han mort en un centre hospitalari o sociosanitari, 4.111 en una residència i 799 al seu domicili, mentre que la resta de casos no són classificables per manca d'informació.

Pel que fa al nombre de casos positius després d'efectuar-se proves de PCR, ja són 75.141 els casos acumulats, 774 més que ahir, dels quals 338 corresponen a la regió sanitària de Lleida i 22 a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, mentre que a la ciutat de Barcelona s'han registrat 204 casos nous en les últimes 24 hores.

Des de l'inici de la pandèmia, han ingressat en estat greu 4.175 pacients amb coronavirus i actualment són 43 els que romanen hospitalitzats a l'UCI, tres més que ahir.

Així mateix, s'han comptabilitzat un total de 40.119 altes hospitalàries de persones diagnosticades de COVID-19, 81 d'elles en les últimes 24 hores.

Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 15.103 persones han estat confirmades fins ara com a positives de coronavirus, 29 més que ahir.

