Un possible cas de la Covid-19 en els casals d'estiu municipals

vacarisses

A. L.

10.07.2020 | 09:15

L'Ajuntament de Vacarisses va informar dimecres a la seva web d'un cas amb possibles símptomes de Covid-19 als casals d'estiu municipals. Es tracta d'un monitor que es feia càrrec d'un grup d'entre 10 i 15 nens de fins a 12 anys, segons van concretar ahir fonts municipals. Com a mesura de prevenció i seguint els protocols que marca el departament de Sanitat, els infants i el monitoratge que han estat en contacte amb aquest monitor hauran de romandre a casa, fins a conèixer els resultats de la prova.

Les famílies dels infants i les persones afectades ja han estat informades de la situació i, des de l'Ajuntament de Vacarisses, s'estan seguint tots els protocols de seguretat establerts com a mesura de prevenció.

El monitor amb possibles símptomes de coronavirus es va començar a trobar malament dimecres i el mateix dia se li va fer la prova. Els resultats es coneixeran avui i en funció del que surti s'actuarà, seguint sempre els protocols sanitaris, segons fonts municipals.

"La prova s'ha fet per seguretat i molt probablement no tingui el coronavirus. Avui mateix hem parlat amb ell i es troba perfectament", va afirmar ahir l'alcalde de Vacarisses, Antoni Masana, qui va voler treure ferro a l'assumpte reiterant que "tot apunta que no té el coronavirus".

El mateix alcalde va explicar ahir que l'Ajuntament es va posar en contacte dimecres amb Salut i "ens van dir que els nanos es quedessin a casa" fins avui divendres, en què es coneixeran els resultats de la prova de la Covid-19.

Protocols

Preguntat sobre si els pares, germans i altres familiars i amics que hagin estat en contacte amb els nens confinats també s'han de tancar a casa, Masana va reiterar que en principi Sanitat els hi va dir dimecres que només els nanos, a l'espera de conèixer avui el resultat de la prova per actuar d'una manera o altra en funció del que surti.

Els casals d'estiu municipals de Vacarisses, que porten a terme una empresa externa, agrupen prop de cent nens, adolescents i joves dividits en dos grups: fins a 12 anys i de 13 a 18 anys.

El protocol de la Generalitat sobre els casals d'estiu d'enguany fitxa tota una sèrie de mesures preventives contra el coronavirus. Per començar, els participants es divideixen en "grups de convivència" de deu nanos que passen tota la jornada junts, de manera que els grups no es barregen entre ells.

A més, les entrades i sortides dels casals s'han de fer de manera esglaonada per evitar aglomeracions i sempre mantenint la distància de seguretat; les sales i espais han d'estar adequats quant a ventilació, neteja i higiene; hi ha d'haver sabó en un dosificador disponible en els espais on hi hagi rentamans i s'ha de garantir l'existència de punts de rentat suficients per als grups de convivència. També hi ha d'haver dispensadors de solució hidroalcohòlica al menjador, a l'entrada de les sales, a l'entrada del casal i en altres punts de concurrència, entre altres mesures.

Quant als monitors, tots els torns han de tenir un o una responsable d'higiene i salut amb formació de la direcció general de Joventut en coordinació amb el departament de Salut. Igualment, l'equip de monitors ha d'estar familiaritzat amb els símptomes de la Covid-19 i les mesures necessàries per dur a terme les activitats.