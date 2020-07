L'hospital Vall d'Hebron prova diagnosticar la Covid-19 amb intel·ligència artificial

La crisi del coronavirus

09.07.2020 | 12:05

L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, amb deu hospitals europeus més, està avaluant l'eficàcia d'un programari d'intel·ligència artificial per accelerar el diagnòstic de la Covid-19 mitjançant la tomografia computada (TAC) de tòrax.

Segons ha explicat el director clínic de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) de l'Hospital Vall d'Hebron, Manel Escobar, aquest programa informàtic està dissenyat per detectar imatges d'infecció en els pulmons (pneumònia) "en el menor temps possible i amb la màxima precisió".

Es tracta d'un projecte pilot impulsat per la Comissió Europea anomenat "Sistema d'intel·ligència artificial per a la diagnosi ràpida de la Covid-19 amb un TAC" i que utilitza una tecnologia desenvolupada per Infervision, una companyia dedicada a la intel·ligència artificial en medicina.