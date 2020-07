Rellinars

08.07.2020 | 17:35

Quim Masferrer, conductor del programa de TV3 "El Foraster", i el seu equip visiten avui Rellinars per rodar un nou capítol de la temporada. Segons l'Ajuntament de Rellinars, ja s'han exhaurit el centenar d'entrades que hi havia disponibles per a la gravació del programa a la poliesportiva del municipi.