Ja es poden recarregar vehicles elèctrics a Matadepera

Matadepera

08.07.2020 | 12:44

Ahir dimarts va entrar en funcionament a Matadepera el nou servei gratuït de recàrrega de vehicles elèctrics i híbrids endollables, ubicat al carrer Àngel Guimerà, número 37. S'hi poden endollar dos vehicles alhora, amb una càrrega màxima de 22 kW per a cadascun. El punt de càrrega disposa d'un endoll connector tipus 2 Schuko i cada vehicle haurà d'aportar els corresponents cables de connexió, segons les seves caracterísitiques. Per a la càrrega, caldrà que el vehicle estacionin a una de les dues places senyalitzades específicament i el temps màxim d'estacionament i recàrrega és de 2 hores. No es permetrà l'estacionament si no s'està realitzant una recàrrega.

Per tal de poder utilitzar el nou servei, prèviament caldrà que les persones físiques o jurídiques titulars i/o usuàries dels vehicles es registrin a l'aplicació mòbil indicada a l'enllaç QR del punt de recàrrega, o bé, descarregant-se l'aplicació EVcharge (a Google Play o a l'App Store), amb la georeferència activada. L'acció de connexió com la de desconnexió de la recàrrega es realitzarà mitjançant l'aplicació mòbil.