Comencen les obres de rehabilitació integral del Casino de Rubí, valorades en 4 milions

Rubí

08.07.2020 | 12:54

Dilluns es van iniciar les obres de rehabilitació integral del Casino de Rubí, que permetran solucionar les deficiències de conservació de l'edifici, alhora que l'adaptaran a les futures necessitats d'ús i a l'evolució de les diferents normatives de compliment obligat. Els treballs duraran aproximadament un any i mig i a continuació es durà a terme l'equipament interior de l'espai, que podria finalitzar la primavera de 2023, completant d'aquesta manera la recuperació per a l'ús de la ciutadania d'una de les construccions més emblemàtiques del municipi.

Les obres de rehabilitació integral del Casino tenen un cost total de quatre milions d'euros i seran executades per l'empresa Rigel Over, S. L. Pel que fa als treballs d'equipament de l'edifici, que comprenen actuacions com l'adequació acústica o la instal·lació de les butaques, tenen un preu previst de 2,1 milions d'euros i a hores d'ara estan pendents de licitació.