Salut proposarà al Govern l'ús obligatori de mascaretes a l'espai públic

Efe

07.07.2020 | 11:43

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, proposarà avui a la Generalitat que s'aprovi l'obligatorietat de l'ús de mascaretes a l'espai públic a tot Catalunya, i no només a la comarca confinada del Segrià, es pugui mantenir o no la distància de seguretat.

En una entrevista a RAC1, Vergés ha dit que compartirà aquesta proposta a la resta de consellers perquè arribi al Procicat i s'estableixi en una resolució, l'incompliment de la qual portaria a la imposició de sancions.

"Volem introduir aquest mecanisme de protecció com a norma general a tot arreu, es pugui mantenir distància o no es pugui mantenir distància", ha dit Vergés, que preveu en els propers dies un augment important de casos de coronavirus al Segrià, on la situació és "delicada".