Denuncien curses de cotxes il·legals a la BV-1202 entre Ullastrell i Abrera

Ullastrell

07.07.2020 | 12:19

Els alcaldes d'Ullastrell i Abrera, Jaume Puig i Jesús Naharro, respectivament, van signar ahir dilluns a Can Morral del Molí una carta adreçada als comissaris del Cos de Mossos d'Esquadra de les Regions Policials Metropolitanes Sud i Nord per reclamar l'adopció urgent de mesures de seguretat a la carretera BV-1202, en el tram que uneix els dos municipis. En la carta manifestem que, els darrers caps de setmana tant a Abrera com a Ullastrell hi han hagut diferents requeriments alertant de la realització de curses de cotxes no autoritzades en aquesta via, a les que els participants realitzen un seguit de conductes que no només generen inseguretat sinó que posen en perill concret la integritat física de la resta d'usuaris de la via.

Segons Puig, l'objectiu és "demanar a Transit que augmenti la vigilància i les mesures de control davant la problemàtica de l'augment de curses il—legals de vehicles tant de dia con de nit, en una via a la que es practica molt esport i hi ha animals salvatges, per tal d'evitar que hi hagi una

desgràcia i poder gaudir de la carretera com s'ha de fer, amb responsabilitat".