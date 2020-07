Campanya d'estiu per prevenir robatoris a la llar

Castellbisbal

07.07.2020 | 11:36

Coincidint amb l'arribada de l'estiu, la regidoria de Seguretat Ciutadana impulsa una nova campanya de prevenció de robatoris a les llars. L'objectiu és fer arribar a la població del municipi consells per protegir els habitatges. Per això, el divendres a les 18.00 hores, es farà una xerrada informativa sobre el tema a la sala d'actes de l'Ajuntament.

La trobada estarà conduïda per agents de la Policia Local i dels Mossos d'Esquadra, que explicaran les mesures de seguretat que cal seguir per evitar que la nostra llar sigui objecte de robatori, especialment ara a l'estiu, quan moltes famílies aprofiten les vacances per marxar i deixar la casa sola.