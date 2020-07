Al·legacions contra l'autorització ambiental de l'abocador de Can Balasc

Sant Cugat

07.07.2020 | 11:49

L'Ajuntament de Sant Cugat ha presentat al·legacions a la resolució provisional de la Generalitat que atorga l'autorització ambiental a l'empresa Arrins SL per fer ús de l'abocador de can Balasc, dins del terme municipal de Rubí però a tocar del terme municipal de Sant Cugat. L'activitat consisteix en un dipòsit controlat de residus no perillosos on s'hi abocaran 1.085.000 m3 de residus industrials, activitats de reciclatge i residus de construcció i demolició, en un vas de 6,4 hectàrees i durant quasi 14 anys.