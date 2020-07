Ada Colau acusa la monarquia espanyola de "corrupta" i demana un referèndum

Barcelona

06.07.2020 | 11:31

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha acusat avui a la monarquia espanyola de "corrupta" i ha demanat un referèndum per instaurar una república, després de la publicació d'una informació a El País amb el títol "Corinna Larsen va declarar que Joan Carles I li va donar 65 milions 'per gratitud' i no per amagar els diners".

En un missatge a través de les xarxes socials en què es fa ressò de la notícia, Colau afirma que "el titular despista" perquè, segons la seva opinió, "en realitat ÉS IGUAL que fos 'per gratitud' o per amagar diners".

"És un ESCÀNDOL en totes les explicacions possibles. Tenim una monarquia corrupta que no mereix seguir acumulant privilegis i impunitat", afegeix l'alcaldessa de Barcelona, que acaba el seu missatge amb l'etiqueta # ReferéndumRepúblicaYa.