02.07.2020 | 11:26

JxCat i el PDeCAT estan a la vora de la ruptura per les seves diferències sobre com ha de ser la reordenació de l'espai posconvergent i està previst que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont no esperi més i crei de manera "immediata" una nova formació.

Fonts de la negociació per l'encaix de JxCat i PDeCAT han explicat a Efe que l'anunci de la creació d'aquest nou partit impulsat per Puigdemont i el seu entorn podria produir-se de manera "immediata", en constatar que pràcticament ja no queda marge per a l'acord.

Tot això malgrat els constants contactes creuats en les últimes setmanes entre el president del PDeCAT, David Bonvehí, el líder de la Crida Nacional per la República, Jordi Sánchez, els polítics presos de JxCat i l'entorn de Puigdemont.

En aquest context, l'exconseller Lluís Puig, que es va traslladar a Brussel·les després de la declaració unilateral d'independència d'octubre de 2017, ha donat per feta la ruptura entre el PDeCAT i JxCat en una entrevista al diari El Punt Avui.

L'exconseller ha advertit que les postures estan "enrocades" i destaca que mai s'ha aconseguit "sincronitzar" el discurs propi de JxCat i PDeCat.

"Vam arribar aquí després de dos anys en què no hi ha hagut sincronia ni oli en els engranatges", ha subratllat.