Les infermeres catalanes, en lluita a les xarxes

La crisi del coronavirus

01.07.2020 | 11:29

El Sindicat d'Infermeria SATSE Catalunya ha recollit els testimonis d'infermeres d'arreu dels centres catalans, demanant que es fessin una fotografia amb un cartell reivindicatiu. La idea és difondre el testimoni audiovisual per xarxes socials i fer veure a la població que després de la crisi del COVID 19, "encara queda molt per fer a la sanitat pública".

D'altra banda, l'agrupació sindical vol recordar que la "imatge de superheroi que s'ha difós implica que els professionals sanitaris no som persones, i això no és cert". Per aquesta raó al vídeo els professionals reclamen drets laborals, protecció i descans, coses que "els hi afecten a ells, a les seves famílies i també a la qualitat de l'assistència que poden donar".