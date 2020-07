Sant Cugat

01.07.2020 | 12:35

FGC instal·larà pantalles acústiques a l'estació de Sant Cugat per reduir el nivell de soroll al pas dels trens. En un comunicat, l'empresa pública de la Generalitat ha precisat que a partir del 6 de juliol col·locarà pantalles en un tram de via de 300 metres al ramal sentit Terrassa i que l'estructura es cobrirà de vegetació per minimitzar l'impacte visual.

Les pantalles tenen una alçada d'entre tres i cinc metres i estan formades per panells fonoabsorbents de cinc metres de longitud recolzats sobre un sòcol de formigó i encaixats en suports d'acer. El projecte, que consta de dues fases (instal·lació de les pantalles i integració urbana d'aquestes), té un pressupost d'1,1 milions i una durada prevista d'onze mesos.