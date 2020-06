Un detingut amb dues bosses de marihuana

Matadepera

30.06.2020 | 11:27

La Policia Local de Matadepera va detenir el passat divendres a quarts de vuit de la tarda un individu de 23 anys per un delicte contra la salut pública que respon a les inicials A.D.E.G. El jove anava a peu per la carretera de Talamanca quan va despertar les sospites d'uns agents de la Policia Local. Se li va confiscar la marihuana que portava, que tenia distribuïda en dues bosses, i a l'identificar-lo, es va comprovar que també tenia antecedents per robatori amb força. El detingut va ser traslladat a la comissari de Mossos d'Esquadra.