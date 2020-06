Una prospecció amb georadar explora el subsòl del Monestir

Sant Cugat

29.06.2020 | 11:45

La tinenta d'alcaldia de Cultura, Esther Madrona, va visitar dissabte els treballs de prospecció arqueològica amb georadar que s'estan duent a terme al Monestir de Sant Cugat. Es tracta d'una tecnologia no invasiva que permet obtenir una radiografia del subsòl per detectar l'existència de murs i construccions. Aquesta campanya té lloc en el marc de les tasques d'investigació i conservació del conjunt monumental del Monestir de Sant Cugat, que està desenvolupant l'Ajuntament amb la Generalitat i la Diputació. Els serveis tècnics dels Museus de Sant Cugat han coordinat la intervenció, que té un cost de set mil euros i que ha estat realitzada per l'empresa SOT Prospecció Arqueològica (especialitzada en georadar arqueològic i amb seu a Sant Cugat).

Els treballs han consistit en l'exploració de tres àmbits exteriors – els jardins de llevant, una part de la plaça de l'Om i l'espai de davant l'església i hort de l'abat – i un test de dades a l'interior de l'església. Han cobert un total de 8.000 metresd quadrats. Una vegada feta la prospecció, ara s'obrirà un procés d'aproximadament un mes per estudiar i analitzar els resultats obtinguts amb el georadar.