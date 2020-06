Les piscines municipals obren dimecres amb un aforament del 75%

Sant Cugat

29.06.2020 | 12:45

Ja hi ha data per a l'obertura de les piscines municipals del Parc Central i de la Floresta: serà el dimecres 1 de juliol. Enguany el calendari s'ha hagut de retardar pels efectes de la pandèmia de la Covid-19 i per establir mesures de seguretat que evitin la propagació del virus. L'aforament màxim serà del 75% per garantir la distància de seguretat d'1,5 metres entre els usuaris: Parc Central, aforament de 275 persones sobre el màxim de 370; La Floresta, aforament de 149 persones sobre el màxim de 199.

A més, una de les novetats d'enguany serà la posada en marxa de dos webs per oferir la possibilitat als usuaris de reservar i/o pagar l'entrada (puntual, abonaments de 10 i 20 banys i abonaments familiars) per accedir a les instal·lacions sense fer cues: pmparccentral.cat pmlafloresta.cat,