ERC insta Sánchez a fixar data i ordre dia per a la taula Estat-Catalunya

29.06.2020 | 12:30

ERC ha reclamat al president de Govern, Pedro Sánchez, que convoqui de forma urgent la taula de negociació Estat-Catalunya i que acordi un ordre del dia perquè "l'agenda de la reconstrucció" a la comunitat "no es pot entendre sense l'agenda per resoldre el conflicte" entre les parts.

En un article conjunt que publiquen avui els líders republicans Oriol Junqueras i Pere Aragonès a 'La Vanguardia' amb el títol "De la reconstrucció a la república catalana", remarquen que "la taula de negociació és imprescindible" per encarar la resposta a la situació creada per la pandèmia de la Covid-19 a Catalunya.

Per això, entenen que "cal fixar una data amb urgència i especialment acordar l'ordre del dia. No hi ha excusa que valgui. Sánchez no pot amagar més i creure que el temps -o qualsevol altra argúcia- resoldrà el conflicte".