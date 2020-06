Amb la campanya turística "Som el teu estiu", el Baix Llobregat ofereix més de 100 propostes per atraure turistes.

Contingut patrocinat

29.06.2020 | 10:29

— El sector turístic torna a engegar al Baix Llobregat i des del Consorci de Turisme volem acompanyar el gran esforç que estan fent les empreses mitjançant una campanya de promoció turística de gran impacte per a reactivar l'activitat turística



— El Baix Llobregat ha treballat per ser una de les principals destinacions catalanes en atraure turistes i visitants a la comarca.



— El web somelteuestiu.cat proposa més de 100 activitats per gaudir de l'estiu al Baix Llobregat.

Busques una oferta de cap de setmana especial a prop de Barcelona? Somies un estiu ple d'aventures? Una ruta de muntanya o una visita cultural que tota la família recordi? Desitges gaudir d'una experiència gastronòmica única o t'imagines un dia inoblidable a la vora del mar i una posta de sol amb ambient chillout en els xiringuitos del Baix Llobregat?

Totes aquestes propostes les trobaràs al web somelteuestiu.cat que forma part de la nova campanya de promoció del Consorci de Turisme del Baix Llobregat.

Reserva i compra les teves experiències a través del web, on trobaràs més de 100 propostes per gaudir d'un estiu especial al Baix Llobregat. Vies ferrades a la muntanya de Montserrat, excursions a la natura, explorar coves, visitar el delta del Llobregat, Catalunya en Miniatura, descobrir la cripta Gaudí de la Colònia Güell, plans de platja com practicar el kayac, paddle surf o windsurf, viatjar en autocaravana, o un tast entre vinyes, a més de la millor proposta gastronòmica de la comarca i escapades úniques per passar unes nits d'estiu inoblidables.

En el web hem posat especial atenció en explicar i recomanar totes les mesures de seguretat i de sanitat d'utilitat pels nostres visitants. I cadascuna de les empreses turístiques expliquen les mesures que han aplicat i com s'han preparat per acollir-vos amb garanties.

D'altra banda i amb l'objectiu de donar idees i engrescar a tothom a visitar els atractius de la nostra comarca, quatre vídeos en portada mostren plans i experiències de natura, gastronomia, platja i cultura, per gaudir amb parella, amics i en família del Baix Llobregat.

A més, durant tot l'estiu es sortejaran dues escapades amb allotjament, dinar, sopar i activitats per a dues persones al Baix Llobregat. Només cal entrar al web i participar en el sorteig.

Per a la promoció d'aquesta campanya d'estiu, s'ha realitzat un pla de comunicació de gran impacte que inclou una campanya de videomarketing a Google Ads, Youtube, Facebook i Instagram, un gran moviment a les xarxes socials de Turisme Baix Llobregat amb continguts promocionals i campanyes publicitàries, enviament de Newsletters promocionals i una important campanya de publicitat ens els principals mitjans de comunicació online i premsa escrita d'àmbit català.

Aquesta campanya turística que promociona tots els atractius del Baix Llobregat oberts aquest estiu, té l'objectiu d'incrementar la notorietat i posicionament de la nostra comarca, atraure i augmentar el nombre de visitants i turistes, i reactivar aquesta important activitat econòmica del Baix Llobregat.

El Consorci de Turisme del Baix Llobregat hem estat treballant per a reactivar l'activitat turística i ser una de les primeres destinacions catalanes en atraure turistes i visitants a la comarca. Des del Consorci de Turisme som conscients que d'aquesta situació excepcional, sortiran noves tendències d'estil de vida i de consum, enfocades al turisme de proximitat, sostenible i responsable. Un turisme que valora la gastronomia basada en productes km0, la natura, la cultura i el patrimoni, tot un perfil de qualitat pel qual el Baix Llobregat es converteix en una de les principals destinacions de Barcelona.

La campanya d'estiu es posa en marxa des del Consorci de Turisme del Baix Llobregat i amb el suport de la Diputació de Barcelona i l'Agència Catalana de Turisme.