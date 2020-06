La piscina municipal a Viladecavalls costarà més i tancarà una hora al dia

26.06.2020 | 20:53

Aquest any, la piscina municipal de Can Trias, que obre el pròxim dilluns, costarà més i tancarà una hora al dia per adaptar-se a la nova normativa creada amb motiu de la pandèmia. Així, la piscina obrirà al públic d'onze del matí a tres de la tarda i de 4.30 a 8.30 de la tarda....