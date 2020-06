Millet i Osàcar ingressen a la presó per complir condemna pel "cas Palau"

Efe

26.06.2020 | 11:27

L'expresident del Palau de la Música Fèlix Millet i l'extresorer de CDC Daniel Osàcar van ingressar ahir dijous de forma voluntària a la presó barcelonina de Brians-2, on estan a la infermeria, per complir la seva condemna per l'espoli de la institució cultural.

L'últim d'entrar a la presó, poc abans que expirés el termini per fer-ho de forma voluntària que l'Audiència de Barcelona va fixar per ahir dijous, va estar Millet, que va arribar en ambulància al centre penitenciari, a Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat), poc abans de les 19.00 hores, per a complir la seva condemna de nou anys i vuit mesos.

Des de dilluns passat està ingressat en aquesta presó Jordi Montull, la mà dreta de Millet al Palau de la Música i que en el seu cas va ser condemnat a set anys i mig de presó per l'espoli d'aquesta institució cultural, bastió de la burgesia catalana.

Poc abans que ingressés Millet va acudir a la mateixa presó l'extresorer de CDC Daniel Osàcar, condemnat a tres anys i mig, en el seu cas per acordar amb els saquejadors confessos el pagament de mossegades de la constructora Ferrovial, a través del Palau, a canvi de beneficiar-la en l'adjudicació d'obres públiques en l'etapa de govern de Jordi Pujol.