Amazon anuncia l'obertura d'una nova estació logística a Rubí

Rubí

26.06.2020 | 11:38

Amazon obrirà aquesta tardor una nova estació logística a Rubí des d'on es repartiran els paquets de l'empresa a la seva clientela. La companyia calcula que aquesta instal·lació generarà un centenar de llocs de feina, principalment de conductors/es i altres rols específics.

L'estació logística de Rubí tindrà 25.540 metres quadrats i estarà ubicada al polígon d'activitat econòmica de Can Rosés. Allà, Amazon treballarà amb nou companyies de lliurament independents per proporcionar lliuraments ràpids i fiables.

Aquesta instal·lació crearà cent llocs de treball fixos durant el primer any d'activitat, a més de més de 300 llocs per a conductors/es, que seran contractats per les nou companyies de lliurament independents que col·laboraran amb Amazon, i que recolliran paquets d'aquesta estació logística per lliurar-los a clients de Amazon a l'àrea de Barcelona i als municipis de Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal, entre d'altres.