Obres de millora a la carretera de Talamanca per valor d'un milió d'euros

Matadepera

25.06.2020 | 11:33

Amb l'objectiu de reduir l'accidentalitat a la carretera de Talamanca (BV-1221) en el seu pas per Matadepera sortint de Terrassa, i millorar a la vegada la seguretat i dels accessos al CD Terrassa Hoquei, la Diputació de Barcelona va començar dilluns unes obres de millora que s'allargaran cinc mesos i que compten amb un pressupost d'un milió d'euros.

L'actuació es concreta amb la instal·lació de barreres metàl·liques de seguretat, l'execució de cunetes, la renovació de capa de rodament, la reducció de la velocitat màxima de circulació a determinats trams, repintats, reparacions puntuals i millora d'accessos privats.

El projecte inclou una actuació puntual de millora de l'accés al CD Terrassa Hoquei, i al seu aparcament, consistent en la creació d'un illot central i un refugi de vianants, per a facilitar el creuament de la carretera, així com la instal·lació de vorades als laterals per impedir l'estacionament de vehicles als vorals. També es construeix un camí de vianants paral·lel a la carretera i es disposa d'enllumenat. Aquesta darrera millora afecta a terrenys propietat del club que han estat cedits i que formaran part del sistema viari.

Les obres també preveuen un nou illot central just abans de la intersecció de la carretera amb la segona entrada a Les Pedritxes que ajudarà a la reducció de la velocitat en aquest punt de la carretera i farà de refugi per millorar la seguretat dels vianants en cas de creuar la carretera, per anar a la Deixalleria, la riera o a la urbanització de Cavall Bernat.

L'Ajuntament i la Diputació de Barcelona han signat un conveni de col·laboració per a l'execució de les obres. L'import de licitació de l'obra puja a la quantitat de 1.032.977,57 €uros d'on l'aportació municipal puja a la quantitat de 83.632,84 €uros.